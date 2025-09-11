Så ställer Häcken upp mot Atlético Madrid
Under torsdagskvällen gå BK Häcken in i den tredje kvalomgången till Champions League.
Detta då man tar emot spanska Atlético Madrid på Bravida arena.
Matchen har avspark klockan 19.00.
BK Häcken är ett sista steg från att gå in Champions Leagues huvudturnering.
Under torsdagen ställs man i det första av två möten mot spanska Atlético Madrid på Bravida arena i Göteborg.
Med en timme kvar till avspark har de två lagen kommunicerat sina startelvor. De ser ut som följer:
Startelvor:
BK Häcken: Falk; Bergström, Luik, Löwing, Wijk – Wickenheiser, Larsen, Fossdalsa – Tindell, Schröder, Jusu Bah.
Atlético Madrid: Gallardo; Fernandez Diaz, Lauren, S. Lloris, Medina – Bøe Risa, Garcia, Flamma – Luany, Queiroz, Jensen.
