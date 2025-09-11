Så ställer Häcken upp mot Atlético Madrid

Under torsdagskvällen gå BK Häcken in i den tredje kvalomgången till Champions League.

Detta då man tar emot spanska Atlético Madrid på Bravida arena.

Matchen har avspark klockan 19.00.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken är ett sista steg från att gå in Champions Leagues huvudturnering.

Under torsdagen ställs man i det första av två möten mot spanska Atlético Madrid på Bravida arena i Göteborg.

Med en timme kvar till avspark har de två lagen kommunicerat sina startelvor. De ser ut som följer:

Startelvor:

BK Häcken: Falk; Bergström, Luik, Löwing, Wijk – Wickenheiser, Larsen, Fossdalsa – Tindell, Schröder, Jusu Bah.

Atlético Madrid: Gallardo; Fernandez Diaz, Lauren, S. Lloris, Medina – Bøe Risa, Garcia, Flamma – Luany, Queiroz, Jensen.