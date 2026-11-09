Klart: Öster värvar från Sandviken

Öster har värvat Johan Arvidsson från Sandvikens IF.

26-åringen kommer på fri transfer och skriver på över 2029.

– Mitt mål är att hjälpa Öster tillbaka till allsvenskan, säger han.

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Johan Arvidsson ansluter till Öster inför nästa säsong. Yttern kom till Sandviken från IK Brage inför 2025 och har gjort tolv mål och tio assist på 55 matcher för klubben.

– Jag tycker att Öster är en storklubb som ska vara i allsvenskan, så mitt mål framöver blir att hjälpa Öster att ta sig tillbaka till allsvenskan, säger han till klubbens hemsida.

Öster slutade sjua och Sandviken åtta i superettan i år.