Smällen för Sverige – formstarke mittfältaren missar samlingen

Sverige tappar Besfort Zeneli inför de avslutande Nations League-matcherna.

Mittfältaren har skadat sig och lämnar återbud.

Graham Potter kallar inte in någon ersättare.

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Landslaget samlades på måndagen inför mötena med Bosnien-Hercegovina hemma och Polen borta. Under eftermiddagen kom beskedet att Besfort Zeneli tvingas lämna återbud på grund av en skada.

Förbundskaptenen Graham Potter kallar för tillfället inte in någon ersättare, och truppen består därmed av 24 spelare.

Skadan kommer olägligt, eftersom 23-åringen har varit i fin form. I förra veckan gjorde han båda målen när Union Saint-Gilloise vann med 2–1 borta mot Celta Vigo i Europa League, och i helgen stod han för en assist i 1–0-segern mot Genk. Totalt har han gjort fem mål och sju assist på 19 matcher den här säsongen.

Här är Potters trupp



