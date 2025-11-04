Så startar Liverpool och Real Madrid
Stormöte i Champions League.
Liverpool tar emot Real Madrid på Anfield.
Så ställer lagen upp.
Under tisdagen väntar ett stormöte i Champions League. Liverpool tar emot Real Madrid på Anfield.
Sedan tidigare stod det kart att Alexander Isak missar matchen. Värt att notera är att den förre Liverpool-stjärnan, numera Real Madrid-spelaren Trent Alexander-Arnold förpassas till bänken.
Inför matchen vandaliserades en väggmålning på Alexander-Arnold utanför Anfield.
Matchen startar 21.00.
Startelvor:
Liverpool: Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Salah, Ekitiké, Wirtz
Real Madrid: Courtouis – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Güler, Camavinga, Tchouameni, Vinicius Jr – Bellingham, Mbappé
