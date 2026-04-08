Så startar Paris Saint-Germain och Liverpool

I dag ställs Paris Saint-Germain och Liverpool i kvartsfinalen av Champions League.

Då står det klart att Alexander Isak får inleda matchen på bänken.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germain gjorde slarvsylta med Chelsea, Liverpool vände och vann mot Galatasaray.

Det ledde i sin tur fram till att lagen har tagit sig till kvartsfinalen av Champions League, som sparkas igång i kväll.

På Parc des Princes i Paris gör fjolårets CL-mästare upp mot Premier League-vinnarna i det första av två möten. Med en dryg timme kvar till avspark står det klart att svenske Alexander Isak, som har tagits ut i truppen för första gången sedan skadan i december, får inleda matchen på bänken.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Safonov: Hakimi, Marquinos, Kvaratschelia, Dembélé, Doué, Vitinha, Mendes, Zaire-Emery, Pacho, Neves.

Liverpool: Mamardasjvili, Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenbech, Frimpong, Ekitiké.