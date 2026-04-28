JUST NU: Så startar PSG och Bayern München

Paris Saint-Germain och Bayern München möts i semifinal i Championes Leauge.

Så ställer lagen upp.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germain och Bayern München är klara för semifinal i UEFA Champions League, där det franska laget inleder dubbelmötet på hemmaplan.

Bayern får dock klara sig utan sin ordinarie tränare Vincent Kompany, som är avstängd.

När startelvorna presenterades stod det klart att Bradley Barcola inleder på bänken för PSG. I stället väljer tränaren Luis Enrique att satsa offensivt med Désiré Doué, Ousmane Dembélé och Khvicha Kvaratskhelia från start.

Bayern Münchens startelva är i stort sett som väntat. Det enda riktiga utropstecknet är att Alphonso Davies tar plats från start i stället för Konrad Laimer.

Startelvor:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembele, Kvaratschelia.

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Diaz – Kane.