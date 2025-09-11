JUST NU: Schröder kvitterade sent mot Atlético Madrid

Under torsdagskvällen gick BK Häcken in i den tredje kvalomgången till Champions League.

Detta då man tog emot spanska Atlético Madrid på Bravida arena.

Då blev unge Felicia Schröder stor hjälte för göteborgslaget – med sin sena kvittering.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken är ett sista steg från att gå in Champions Leagues huvudturnering.

Under torsdagen ställdes man, i det första av två möten, mot spanska Atlético Madrid på Bravida arena i Göteborg.

Då skulle matchinledningen vara en jämn sådan, fram till den 17:e minuten.

Då slog Atletico Madrid in ett inlägg som Luany kunde skarva in bakom Jennifer Falk. Detta i en situation där Sportbladets kommentatorer ropade på frispark för Häcken i ett läge som föranledde målet.

Därefter hade bortalaget de flesta lägen i den första halvleken – som dock slutade med en uddamålsledning för spanjorerna.

Den andra halvleken såg länge ut att sluta mållös trots att Häcken hade höjt sig flera nivåer.

Hemmalaget skulle dock få utdelning då Felicia Schröder, med fyra minuter kvar av ordinarie tid, stod för ett läckert 1-1-mål. Detta då hon från långt håll chippade över Atleti-keepern och gjorde så att Häcken fick med sig ett fint resultat till returmötet i Spanien – som spelas nästa vecka.