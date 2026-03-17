JUST NU: Bodø/Glimt rasade ihop – Sporting vidare i CL

Bodø/Glimt hade tre mål till godo.

Men på hemmaplan lyckades Sporting vända och vinna med sammanlagt 5–3.

Foto: Bildbyrån

Bodø/Glimt körde över Sporting med 3–0 i den första åttondelsfinalmatchen hemma på Aspmyra. Under tisdagen skulle det avgöras i returen i Lissabon.

Sporting tog tag i taktpinnen direkt och 1–0-målet kom efter 34 minuter genom Gonçalo Inácio. Bodø/Glimt var nära en kvittering efter att Odin Bjørtuft nickat i ribban på en hörna.

I den andra halvleken fortsatte Sporting att trycka på och ytterligare ett mål kom genom Pote och då var det bara ett mål innan Lissabonklubben hämtat upp underläget.

Med dryga kvarten kvar uppstod en handsituation i Bodøs straffområde och efter en VAR-granskning dömdes det straff till Sporting. Då klev Luis Suarez upp och bombade in bollen till sammanlagt 3–3 och kvitteringen var ett faktum.

Matchen gick till förlängning och det dröjde inte länge innan Sporting gjorde sitt fjärde för kvällen och hade vänt på åttondelsfinalen. I slutet av förlängningen avslutade Sporting sin vändning med ett femte mål av inhopparen Rafael Nel.

Succélaget Bodø/Glimt är utslaget och Sportings fem mål på hemmaplan bärgade en plats i Champions League-kvartsfinal.



