Svensson startar i CL – Hien bänkad
Borussia Dortmund mot Atalanta.
Daniel Svensson mot Isak Hien.
Matchens tartar 21.00.
Champions League-slutspelet har inletts. Under tisdagen ställs Borussia Dortmund mot Atalanta i den första slutspelsrundan.
När elvorna presenterats stod det klart att den svenske ytterbacken Daniel Svensson startar för Dortmund. I Atalanta finns det även en svensk representant i form av Isak Hien, som inleder på bänken. Däremot startar den tidigare Hammarby-spelaren Odilon Kossounou för det italienska laget.
Matchen startar 21.00.
Startelvor:
Dortmund: Kobel – Anton, Reggiani, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Brandt, Beier – Guirassy
Atalanta: Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi – Pasalic, Zalewski – Scamacca.
