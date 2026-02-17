Svensson startar i CL – Hien bänkad

Borussia Dortmund mot Atalanta.

Daniel Svensson mot Isak Hien.

Matchens tartar 21.00.

Champions League-slutspelet har inletts. Under tisdagen ställs Borussia Dortmund mot Atalanta i den första slutspelsrundan.

När elvorna presenterats stod det klart att den svenske ytterbacken Daniel Svensson startar för Dortmund. I Atalanta finns det även en svensk representant i form av Isak Hien, som inleder på bänken. Däremot startar den tidigare Hammarby-spelaren Odilon Kossounou för det italienska laget.

Matchen startar 21.00.

Startelvor:

Dortmund: Kobel – Anton, Reggiani, Bensebaini – Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson – Brandt, Beier – Guirassy

Atalanta: Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi – Pasalic, Zalewski – Scamacca.