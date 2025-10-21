Tre svenskar från start i FCK – Dortmund
Under tisdagen ställs FC Köpenhamn mot Borussia Dortmund.
Då står det klart att tre svenskar kommer till spel från start.
Matchen har avspark klockan 21.00.
Två matcher in i ligaspelet av Champions League har FC Köpenhamn spelat in en poäng – efter ett kryss mot Bayer Leverkusen.
Borussia Dortmund har i sin tur spelat in fyra poäng – efter en målrik kryssmatch mot Juventus och en seger mot Athletic Club.
Idag ställs de två klubbarna mot varandra på Parken i Köpenhamn. Då står det klart att tre svenskar kommer till spel från start. I hemmalaget handlar det om Jordan Larsson och Viktor Claesson och i bortalaget ytterbacken Daniel Svensson.
Startelvor:
FC Köpenhamn: Kotarski; Pereira, Hatzidiakos, Claesson, Moukoku, J.Larsson, Lerager, Suzuki, Meling, Achouri, Clem.
Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Bellingham, Nmecha, Guirassy, Brant, Beier, Svensson.
