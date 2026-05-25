Uppgifter: West Ham sparkar tränaren

Nuno Espírito Santo väntas få sparken efter West Hams degradering.

Det uppger den brittiska tidningen The Guardian.

West Ham åkte ur Premier Leauge efter helgens sista omgång.

Nu rapporteras det att det kommer ske förändring på tränarposten.

Enligt brittiska tidningen The Guardian ser det ut sim att West Ham kommer sparka huvudtränaren Nuno Espírito Santo. Santo har egentligen kontrakt till 2028.

Enligt uppgifterna är förre Burnley-tränaren Scott Parker och Strasbourg-bossen Gary O’Neil intressanta namn för London-klubben.