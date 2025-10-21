TV: Viktor Gyökeres tvåmålsskytt i Champions League

Han hade inte gjort mål på nio raka matcher.

Under tisdagen bröt svensken torkan.

Detta då han slog till med både 3- och 4-0-målet för Arsenal mot Atletico Madrid.

Foto: Bildbyrån

Den 13 september. Det var den senaste gången Viktor Gyökeres gjorde mål i Arsenal eller det svenska herrlandslaget.

Under tisdagskvällen skulle den svenske stjärnan bryta den dystra torkan, när hans ”Gunners” ställdes mot Atletico Madrid i Champions League.

Med ställningen 2-0 lyckades anfallaren, i den 67:e minuten, tråckla in bollen via Atletico Madrid-försvarare och in bakom Jan Oblak. Tre minuter senare höll han sig framme på en hörna och lyckades knäa in en retur.

De två målen innebär att Gyökeres nu är uppe i fem mål i den rödvita tröjan.

I den 83:e minuten byttes den svenske landslagsstjärnan ut – till förmån för Mikel Merino.

Matchen vann Arsenal med 4-0.