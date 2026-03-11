Viktor Gyökeres från start mot Bayer Leverkusen
Arsenal tar sig an Bayer Leverkusen i Champions League denna onsdagskväll.
Då startar som förväntat Viktor Gyökeres för Londonklubben.
Åttondelsfinalerna i Champions League drog igång under gårdagen och i kväll ställs Arsenal mot Bayer Leverkusen.
Inför kvällens drabbning så har nu startelvorna släppts och Viktor Gyökeres finns med från start för bortalaget.
STARTELVOR:
Bayer Leverkusen: Blaswich – Quansah – Andrich – Tapsoba – Maza – Palacios – Garcia – Grimaldo – Poku – Terrier – Kofane.
Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Gabriel – Hincapié – Rice – Zubimendi – Eze – Saka – Martinelli – Gyökeres.
