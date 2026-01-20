Viktor Gyökeres på bänken mot Inter

Champions League är tillbaka denna tisdagskväll.

Arsenal har rest till Milano för att ta sig an Inter.

I Italien så inleder Viktor Gyökeres på bänken.

Foto: Bildbyrån

Champions League är tillbaka denna vecka och för Arsenal och Viktor Gyökeres vankas det stormöte i Italien då man ställs mot Inter.

Svensken som varit given från start i ligan den senaste tiden får dock inleda kvällens match på bänken. Mikel Arteta väljer att starta med Gabriel Jesus på topp istället.

STARTELVOR:

Inter: Sommer – Akanji – Acerbi – Bastoni – Luis Henrique – Barella – Zielinski – Sucic – Dimarco – Lautaro Martinez – Thuram

Arsenal: Raya – Timber – Mosquera – Saliba – Lewis-Skelly – Zubimendi – Merino – Eze – Saka – Jesus – Trossard