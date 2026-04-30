Klart: Champions League försvinner från Viaplay

Viaplay har haft rättigheterna till Champions League sedan augusti 2024.

Nu försvinner den mest prestigefyllda klubblagsturneringen från kanalen.

Det meddelar bolaget för Dagens Industri.

För snart två år sedan säkrade Viaplay rättigheterna till Champions League. Avtalet sträckte sig till och med säsongen 2026/27, det vill säga nästa säsong.

Efter det kommer det inte bli någon mer CL-fotboll i kanalen under en överskådlig framtid. Bolaget bekräftar nu att rättigheten försvinner när nästa säsong är till ända.

”För varje lokal marknad gör vi strategiska prioriteringar för att säkerställa ett starkt erbjudande och en hållbar affär över tid. Vi har förlängt de rättigheter vi ville förlänga utifrån våra strategiska och affärsmässiga bedömningar. Viaplay erbjuder fortsatt marknadens starkaste internationella sportutbud i Sverige. Uefa Champions League sänds hos oss fram till juni 2027”, skriver Viaplays Sverige-vd Jonas Karlén i ett mejl till Dagens Industri.

Redan inför säsongen 2021/22 tappade Viaplay rättigheterna till Champions League, då till TV4. Dessförinnan hade kanalen rättigheten sedan turneringens grundande i början av 90-talet.