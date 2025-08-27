Hammarbys nyförvärv Vilma Koivisto ser ut att trivas i sitt nya lag.

Nu väntar något hon har längtat efter sedan hon skrev på för Hammarby, nämligen spel i Champions League.

– Det ska bli väldigt spännande och kul att få börja den här resan mot Europa nu, säger Koivisto till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen väntar Hammarbys första match i miniturneringen till Champions Leauge i vad som kan vara starten på Hammarbys Europaresa i år.

– Det ska bli jättekul och det är de finaste matcherna när man får möta motståndare som man inte vanligtvis möter i serien. Det ska bli väldigt spännande och kul att få börja den här resan mot Europa nu, säger Vilma Koisvisto till FotbollDirekt.

Vad betyder det för dig att få vara en del av Hammarbys Europaresa?

– Ja, det är väldigt fint och det går inte att beskriva känslan förra året med Linköping när vi var också i den här miniturneringen och när man gick in på planen och man fick höra Champions League-hymnen, det var en väldigt fin känsla så det ska bli jättekul.

Vilma Koivisto är en av få spelare med erfarenhet från just mini-turneringar. Något som hon tror är en fördel inför Hammarbys stundande turnering.

– Det tror jag, för att det är ändå alltid en annan typ av fotboll som spelas när man möter europeiska lag. Det är oftast lite högre intensitet och de är väldigt fysiska så det kommer att smälla imorgon förmodligen.

”Man drömmer om att spela i de bästa lagen någon dag”

Motståndet imorgon är FC Metalist 1925 Kharkiv. Vad säger ni i laget om det motståndet?

– De var ganska överlägsna i sin egen liga i Ukraina. Med tekniska, spelskickliga spelare och gillar att ha mycket boll och har gjort många mål i deras fyra seriematcher som de har spelat hittills. Vi måste vara beredda för allt och som jag sa, fokusera på vår prestation. Vi får inte underskatta dem utan det är en stor och viktig match för oss. Det är bara att vi behöver vinna matchen, det går inte att förlora.

Hammarby kommer ställs mot aningen Manchester United eller PSV Eindhoven i en final/match om tredjepris. Det kan innebära att Hammarby återigen får möta ett storlag hemma på 3Arena, något som Koivisto värderar högt.

– Man drömmer om att spela i de bästa lagen någon dag. Så det är jättekul att möta dem här och sen får vi hoppas på att det kommer mycket publik. Men först har vi vårt fokus på att vi vinner vinner vår match på onsdag och sen kan vi tänka om det är PSV eller United som vi möter på lördag.

Hammarby blev ganska omskrivna förra Europaäventyret för deras supportar. Hur ska det bli att kanske få uppleva det?

– Jättekul och förra året när jag följde Bajen, så stod det i nyheterna om Bajens fans och hur de åkte runt i Europa och hur häftigt det är och väldigt ovanligt på damsidan. Så det är väldigt stort att vara i en klubb som har så stor publik och fans som vill följa oss och se oss spela och vinna matcher, avslutar Koivisto.

Matchen mellan Hammarby och FC Metalist 1925 Kharkiv har avspark klockan 19.00 ikväll.