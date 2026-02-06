Kulusevski utanför Spurs Champions League-trupp – igen

Dejan Kulusevski har varit skadad sedan maj i fjol.

Nu lämnas han återigen utanför Tottenhams Champions League-trupp.

Foto: Bildbyrån

En skada har hållit Dejan Kulusevski borta från fotbollsplanen under hela säsongen.

En comeback verkar inte heller vara på tapeten än så länge.

Tottenham Hotspur meddelar nu att svenskan inte finns med Champions League-truppen för våren. 25-åringen lämnades även utanför truppen i höstas.

Mathys Tel, Radu Dragusin och nyförvärvet Conor Gallagher är samtliga nya tillskott som inte fanns med i under hösten. Den skadade duon Rodrigo Bentancur och Ben Davies har däremot försvunnit från listan som Spurs skickat in till UEFA.

Tottenham Hotspur slutade fyra i Champions Leagues ligafas och kvalificerade sig därmed direkt till turneringens åttondelsfinal. Där väntar antingen vinnaren av mötet mellan Galatasaray och Juventus, eller mellan Club Brugge och Atlético Madrid.

Det svenska landslaget ställs mot Ukraina i playoff till VM den 26 mars i Valencia. Vid seger blir det antingen Albanien eller Polen för ”Blågult”. Vinnaren i den matchen kvalificerar sig för VM 2026. Väldigt lite talar för att Dejan Kulusevski kommer kunna medverka under den samlingen.