L’Équipe sågar Gyökeres – sämst på planen trots storsegern

Arsenal vann med 3–0 mot Lille i Champions League.

Men Viktor Gyökeres fick inga lovord från franska L’Équipe.

Svensken fick betyget 2 av 10, lägst av alla spelare på planen.

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Arsenal tog sin andra raka seger i Champions League när Lille besegrades med 3–0 på tisdagskvällen. För Viktor Gyökeres blev det dock ännu en tung kväll.

Den franska sporttidningen L’Équipe utsåg svensken till den sämsta spelaren på planen och gav honom betyget 2. Det var lägre än samtliga Lille-spelare, trots att fem av dem fick 3.

Gyökeres startade matchen men fick bara 13 bollkontakter, varav en i Lilles straffområde, och sköt inte en enda gång på mål. Han byttes ut strax efter timmen, när Mikel Arteta gjorde ett trippelbyte och skickade in Bukayo Saka, Kai Havertz och Martin Ødegaard. Fram till dess hade Arsenal haft svårt att omsätta sitt bollinnehav i chanser, men efter bytena gjorde laget två mål och avgjorde matchen.

Gyökeres var inte den enda Arsenal-spelaren som fick låga betyg. Noni Madueke fick 4 trots att han spelade fram till Jurriën Timbers 1–0-mål, och ingen Arsenal-spelare fick högre än 7. Snittbetyget för Arsenal blev 5,5 och för Lille 3,9. L’Équipe sätter inga betyg på inhoppare.

Mer statistiksajter som FotMob och WhoScored bedömde Gyökeres prestation som ungefär genomsnittlig. Han har ändå fått hård kritik i sociala medier. Svensken har ännu inte gjort mål för Arsenal den här säsongen och har förlorat sin plats i startelvan till Havertz.