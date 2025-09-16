LISTA: Alla svenskar i Champions League – och alla svenskmöten

Den största europiska klubblagsturneringen drar igång denna tisdag.

Champions League är tillbaka och det är flera svenskar som är med och tävlar om klubblagsfotbollens största pris.

FotbollDirekt listar här deras kommande matcher och alla svenskmöten som är värda att hålla utkik efter.

Champions Leagues är äntligen tillbaka.

Denna tisdag så drar ligafasen igång och under hösten och i början av 2026 väntar ett gäng stormöten innan det är dags för slutspelet.

I vanlig ordning numera så är det flera svenskar som deltar i turneringen och för er som vill följa de svenska spelarna under Champions League-spelet kommer här en lista på samtliga svenska spelare som är med i turneringen, vilket lag de tillhör, lagets chanser att vinna turneringen, samt vilka lag de ställs mot i ligafasen (där svenskmöten markerats).

Klubb: Liverpool

Chans att vinna enligt BETSiE: 6,8 procent

Spelschema: Atletico Madrid (h), Galatasaray (b), Eintracht Frankfurt (b), Real Madrid (h), PSV Eindhoven (h), Inter (b), Olympique Marseille (b), Qarabag (h)

Klubb: Arsenal

Chans att vinna enligt BETSiE: 16,5 procent

Spelschema: Athletic Bilbao (b), Olympiakos (h), Atletico Madrid (h), Slavia Prag (b), Bayern Munchen (h), Club Brugge (b), Inter (b), Kairat Almaty (h)

Viktor Gyökeres och hans Arsenal är en av favoriterna enligt BETSiE. Foto: Bildbyrån

Klubb: Atalanta

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,4 procent

Spelschema: Paris Saint Germain (b), Club Brugge (h), Slavia Prag (h), Olympique Marseille (b), Eintracht Frankfurt (h), Chelsea (h), Athletic Bilbao (h), Union Saint-Gilloise (b)

Klubb: Borussia Dortmund

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,1 procent

Spelschema: Juventus (b), Athletic Bilbao (h), FC Köpenhamn (b), Manchester City (b), Villarreal (h), Bodö/Glimt (h), Tottenham Hotspur (b), Inter (h)

Klubb: FC Barcelona

Chans att vinna enligt BETSiE: 16,6 procent

Spelschema: Newcastle United (b), Paris Saint Germain (h), Olympiakos (h), Club Brugge (b), Chelsea (b), Eintracht Frankfurt (h), Slavia Prag (b), FC Köpenhamn (h)

Roony Bardghji är dock det svensk som har störst chans att vinna enligt superdatorn. Foto: Bildbyrån

Klubb: Benfica

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent

Spelschema: Qarabag (h), Chelsea (b), Newcastle United (b), Bayer Leverkusen (h), Ajax (b), Napoli (h), Juventus (b), Real Madrid (h),

Klubb: Club Brugge

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent

Spelschema: AS Monaco (h), Atalanta (b), Bayern München (b), FC Barcelona (h), Sporting Lissabon (b), Arsenal (h), Kairat Almaty (b), Olympique Marseille (h)

Klubb: FC Köpenhamn

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent

Spelschema: Bayer Leverkusen (h), Qarabag (b), Borussia Dortmund (h), Tottenham Hotspur (b), Kairat Almaty (h), Villareal (b), Napoli (h), FC Barcelona (b)

Superdatorn ger inte FCK och svenskduon några chanser till en jätteskräll. Foto: Bildbyrån.

Klubb: Eintracht Frankfurt

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent

Spelschema: Galatasaray (h), Atletico Madrid (b), Liverpool (h), Napoli (b), Atalanta (h), FC Barcelona (b), Qarabag (b), Tottenham Hotspur (h)

Klubb: Juventus

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,9 procent

Spelschema: Borussia Dortmund (h), Villareal (b), Real Madrid (b), Sporting Lissabon (h), Bodö/Glimt (b), Pafos FC (h), Benfica (h), AS Monaco

Klubb: Newcastle

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,8 procent

Spelschema: FC Barcelona (h), Union Saint-Gilloise (b), Benfica (h), Athletic Bilbao (h), Olympique Marseille (b), Bayer Leverkusen (b), PSV Eindhoven (h), Paris Saint Germain (b)

Klubb: Pafos FC

Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent

Spelschema: Olympiakos (b), Bayern München (h), Kairat Almaty (b), Villareal (h), AS Monao (h), Juventus (b), Chelsea (b), Slavia Prag (h)

Klubb: Tottenham Hotspur

Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent

Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)

(Ej med i truppen under ligafasen på grund av skada)

Klubb: Tottenham Hotspur

Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent

Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)

Foto: Svenskduon som vann Europa League ifjol spås ha en lite chans till ny Europa-titel. Foto: Bildbyrån

FOTNOT: Svenskmöten under ligafasen är alltså matcherna som är fetmarkerad.