Foto: Bildbyrån/ Alamy

LISTA: Alla svenskar i Champions League – och alla svenskmöten

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Den största europiska klubblagsturneringen drar igång denna tisdag.
Champions League är tillbaka och det är flera svenskar som är med och tävlar om klubblagsfotbollens största pris.
FotbollDirekt listar här deras kommande matcher och alla svenskmöten som är värda att hålla utkik efter.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Champions Leagues är äntligen tillbaka.
Denna tisdag så drar ligafasen igång och under hösten och i början av 2026 väntar ett gäng stormöten innan det är dags för slutspelet.
I vanlig ordning numera så är det flera svenskar som deltar i turneringen och för er som vill följa de svenska spelarna under Champions League-spelet kommer här en lista på samtliga svenska spelare som är med i turneringen, vilket lag de tillhör, lagets chanser att vinna turneringen, samt vilka lag de ställs mot i ligafasen (där svenskmöten markerats).

Alexander Isak 

Klubb: Liverpool
Chans att vinna enligt BETSiE: 6,8 procent
Spelschema: Atletico Madrid (h), Galatasaray (b), Eintracht Frankfurt (b), Real Madrid (h), PSV Eindhoven (h), Inter (b), Olympique Marseille (b), Qarabag (h)

Viktor Gyökeres 

Klubb: Arsenal
Chans att vinna enligt BETSiE: 16,5 procent
Spelschema: Athletic Bilbao (b), Olympiakos (h), Atletico Madrid (h), Slavia Prag (b), Bayern Munchen (h), Club Brugge (b), Inter (b), Kairat Almaty (h) 

Viktor Gyökeres och hans Arsenal är en av favoriterna enligt BETSiE. Foto: Bildbyrån

Isak Hien 

Klubb: Atalanta 
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,4 procent
Spelschema: Paris Saint Germain (b), Club Brugge (h), Slavia Prag (h), Olympique Marseille (b), Eintracht Frankfurt (h), Chelsea (h), Athletic Bilbao (h), Union Saint-Gilloise (b)

Daniel Svensson 

Klubb: Borussia Dortmund 
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,1 procent
Spelschema: Juventus (b), Athletic Bilbao (h), FC Köpenhamn (b), Manchester City (b), Villarreal (h), Bodö/Glimt (h), Tottenham Hotspur (b), Inter (h) 

Roony Bardghji 

Klubb: FC Barcelona
Chans att vinna enligt BETSiE: 16,6 procent
Spelschema: Newcastle United (b), Paris Saint Germain (h), Olympiakos (h), Club Brugge (b), Chelsea (b), Eintracht Frankfurt (h), Slavia Prag (b), FC Köpenhamn (h) 

Roony Bardghji är dock det svensk som har störst chans att vinna enligt superdatorn. Foto: Bildbyrån

Samuel Dahl 

Klubb: Benfica
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Qarabag (h), Chelsea (b), Newcastle United (b), Bayer Leverkusen (h), Ajax (b), Napoli (h), Juventus (b), Real Madrid (h), 

Gustaf Nilsson

Klubb: Club Brugge
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: AS Monaco (h), Atalanta (b), Bayern München (b), FC Barcelona (h), Sporting Lissabon (b), Arsenal (h), Kairat Almaty (b), Olympique Marseille (h)

Viktor Claesson

Klubb: FC Köpenhamn
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Bayer Leverkusen (h), Qarabag (b), Borussia Dortmund (h), Tottenham Hotspur (b), Kairat Almaty (h), Villareal (b), Napoli (h), FC Barcelona (b)

Jordan Larsson 

Klubb: FC Köpenhamn 
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Bayer Leverkusen (h), Qarabag (b), Borussia Dortmund (h), Tottenham Hotspur (b), Kairat Almaty (h), Villareal (b), Napoli (h), FC Barcelona (b)

Superdatorn ger inte FCK och svenskduon några chanser till en jätteskräll. Foto: Bildbyrån.

Hugo Larsson 

Klubb: Eintracht Frankfurt
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Galatasaray (h), Atletico Madrid (b), Liverpool (h), Napoli (b), Atalanta (h), FC Barcelona (b), Qarabag (b), Tottenham Hotspur (h)

Jonas Rouhi 

Klubb: Juventus
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,9 procent
Spelschema: Borussia Dortmund (h), Villareal (b), Real Madrid (b), Sporting Lissabon (h), Bodö/Glimt (b), Pafos FC (h), Benfica (h), AS Monaco

Anthony Elanga 

Klubb: Newcastle
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,8 procent
Spelschema: FC Barcelona (h), Union Saint-Gilloise (b), Benfica (h), Athletic Bilbao (h), Olympique Marseille (b), Bayer Leverkusen (b), PSV Eindhoven (h), Paris Saint Germain (b)

Emil Krafth

Klubb: Newcastle
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,8 procent
Spelschema: FC Barcelona (h), Union Saint-Gilloise (b), Benfica (h), Athletic Bilbao (h), Olympique Marseille (b), Bayer Leverkusen (b), PSV Eindhoven (h), Paris Saint Germain (b)

Ken Sema

Klubb:  Pafos FC
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Olympiakos (b), Bayern München (h), Kairat Almaty (b), Villareal (h), AS Monao (h), Juventus (b), Chelsea (b), Slavia Prag (h)

Lucas Bergvall 

Klubb: Tottenham Hotspur
Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent
Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)

Dejan Kulusevski

(Ej med i truppen under ligafasen på grund av skada)
Klubb: Tottenham Hotspur
Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent
Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)

Foto: Svenskduon som vann Europa League ifjol spås ha en lite chans till ny Europa-titel. Foto: Bildbyrån

FOTNOT: Svenskmöten under ligafasen är alltså matcherna som är fetmarkerad.

