LISTA: Alla svenskar i Champions League – och alla svenskmöten
Den största europiska klubblagsturneringen drar igång denna tisdag.
Champions League är tillbaka och det är flera svenskar som är med och tävlar om klubblagsfotbollens största pris.
FotbollDirekt listar här deras kommande matcher och alla svenskmöten som är värda att hålla utkik efter.
Champions Leagues är äntligen tillbaka.
Denna tisdag så drar ligafasen igång och under hösten och i början av 2026 väntar ett gäng stormöten innan det är dags för slutspelet.
I vanlig ordning numera så är det flera svenskar som deltar i turneringen och för er som vill följa de svenska spelarna under Champions League-spelet kommer här en lista på samtliga svenska spelare som är med i turneringen, vilket lag de tillhör, lagets chanser att vinna turneringen, samt vilka lag de ställs mot i ligafasen (där svenskmöten markerats).
Alexander Isak
Klubb: Liverpool
Chans att vinna enligt BETSiE: 6,8 procent
Spelschema: Atletico Madrid (h), Galatasaray (b), Eintracht Frankfurt (b), Real Madrid (h), PSV Eindhoven (h), Inter (b), Olympique Marseille (b), Qarabag (h)
Viktor Gyökeres
Klubb: Arsenal
Chans att vinna enligt BETSiE: 16,5 procent
Spelschema: Athletic Bilbao (b), Olympiakos (h), Atletico Madrid (h), Slavia Prag (b), Bayern Munchen (h), Club Brugge (b), Inter (b), Kairat Almaty (h)
Isak Hien
Klubb: Atalanta
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,4 procent
Spelschema: Paris Saint Germain (b), Club Brugge (h), Slavia Prag (h), Olympique Marseille (b), Eintracht Frankfurt (h), Chelsea (h), Athletic Bilbao (h), Union Saint-Gilloise (b)
Daniel Svensson
Klubb: Borussia Dortmund
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,1 procent
Spelschema: Juventus (b), Athletic Bilbao (h), FC Köpenhamn (b), Manchester City (b), Villarreal (h), Bodö/Glimt (h), Tottenham Hotspur (b), Inter (h)
Roony Bardghji
Klubb: FC Barcelona
Chans att vinna enligt BETSiE: 16,6 procent
Spelschema: Newcastle United (b), Paris Saint Germain (h), Olympiakos (h), Club Brugge (b), Chelsea (b), Eintracht Frankfurt (h), Slavia Prag (b), FC Köpenhamn (h)
Samuel Dahl
Klubb: Benfica
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Qarabag (h), Chelsea (b), Newcastle United (b), Bayer Leverkusen (h), Ajax (b), Napoli (h), Juventus (b), Real Madrid (h),
Gustaf Nilsson
Klubb: Club Brugge
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: AS Monaco (h), Atalanta (b), Bayern München (b), FC Barcelona (h), Sporting Lissabon (b), Arsenal (h), Kairat Almaty (b), Olympique Marseille (h)
Viktor Claesson
Klubb: FC Köpenhamn
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Bayer Leverkusen (h), Qarabag (b), Borussia Dortmund (h), Tottenham Hotspur (b), Kairat Almaty (h), Villareal (b), Napoli (h), FC Barcelona (b)
Jordan Larsson
Klubb: FC Köpenhamn
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Bayer Leverkusen (h), Qarabag (b), Borussia Dortmund (h), Tottenham Hotspur (b), Kairat Almaty (h), Villareal (b), Napoli (h), FC Barcelona (b)
Hugo Larsson
Klubb: Eintracht Frankfurt
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Galatasaray (h), Atletico Madrid (b), Liverpool (h), Napoli (b), Atalanta (h), FC Barcelona (b), Qarabag (b), Tottenham Hotspur (h)
Jonas Rouhi
Klubb: Juventus
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,9 procent
Spelschema: Borussia Dortmund (h), Villareal (b), Real Madrid (b), Sporting Lissabon (h), Bodö/Glimt (b), Pafos FC (h), Benfica (h), AS Monaco
Anthony Elanga
Klubb: Newcastle
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,8 procent
Spelschema: FC Barcelona (h), Union Saint-Gilloise (b), Benfica (h), Athletic Bilbao (h), Olympique Marseille (b), Bayer Leverkusen (b), PSV Eindhoven (h), Paris Saint Germain (b)
Emil Krafth
Klubb: Newcastle
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,8 procent
Spelschema: FC Barcelona (h), Union Saint-Gilloise (b), Benfica (h), Athletic Bilbao (h), Olympique Marseille (b), Bayer Leverkusen (b), PSV Eindhoven (h), Paris Saint Germain (b)
Ken Sema
Klubb: Pafos FC
Chans att vinna enligt BETSiE: 0,0 procent
Spelschema: Olympiakos (b), Bayern München (h), Kairat Almaty (b), Villareal (h), AS Monao (h), Juventus (b), Chelsea (b), Slavia Prag (h)
Lucas Bergvall
Klubb: Tottenham Hotspur
Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent
Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)
Dejan Kulusevski
(Ej med i truppen under ligafasen på grund av skada)
Klubb: Tottenham Hotspur
Chans att vinna enligt BETSiE: 2,9 procent
Spelschema: Villareal (h), Bodö/Glimt (b), AS Monaco (b), FC Köpenhamn (h), Paris Saint Germain (b), Slavia Prag (h), Borussia Dortmund (h), Eintracht Frankfurt (h)
FOTNOT: Svenskmöten under ligafasen är alltså matcherna som är fetmarkerad.
