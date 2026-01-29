LISTA: Tio bästa spelarna i Champions League

Ligafasen i Champions League avgjordes under onsdagskvällen.

FotbollDirekt har därför tittat närmare på de spelare som statistiskt presterat bäst under ligaspelet.

Foto: Bildbyrån

Champions Leagues ligafas avslutades under gårdagskvällen och i februari väntar playoff-rundorna innan slutspelet sedan drar igång i mars.

Under ligafasen har flera spelare imponerat och FotbollDirekt har valt att titta närmare på 10 namn som stuckit ut allra mest, sett till genomsnittsbetyg.

Dominik Szoboszlai

Klubb: Liverpool

Kommentar: Fjolårets Premier League-mästare har minst sagt blandat och gett den här säsongen även om man överlag varit jämna i Champions League. Någon som dock imponerat över hela säsongen är ungraren Dominik Szoboszlai, inte minst i Champions League.

Ungraren har stått för en mycket fin säsong hittills. Foto: Bildbyrån