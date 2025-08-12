LIVE: FC Köpenhamn – Malmö FF
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Helt öppet i Champions League-returen.
FC Köpenhamn mot Malmö FF – vinnaren tar sig till playoff.
Följ matchen live på FotbollDirekt.
Det första mötet slutade mållöst mellan Malmö FF och FC Köpenhamn. Nu ställs de mot varandra på Parken i den danska huvudstaden. Vinnaren tar sig vidare till Champions League-playoff.
Följ matchen live på FotbollDirekt!
Startelvor:
FC Köpenhamn: Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Mattsson, Lerager – Larsson, Elyounoussi, Robert – Cornelius
Malmö FF: Olsen – Rösler, Jansson, Djuric – Stryger, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Berg, Haksabanovic, Bolin
Den här artikeln handlar om: