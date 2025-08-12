Prenumerera

Foto: Bildbyrån/ Alamy

LIVE: FC Köpenhamn – Malmö FF

    Nilo Ek

    Helt öppet i Champions League-returen.
    FC Köpenhamn mot Malmö FF – vinnaren tar sig till playoff.
    Följ matchen live på FotbollDirekt.

    Det första mötet slutade mållöst mellan Malmö FF och FC Köpenhamn. Nu ställs de mot varandra på Parken i den danska huvudstaden. Vinnaren tar sig vidare till Champions League-playoff.

    Följ matchen live på FotbollDirekt!

    Startelvor:

    FC Köpenhamn: Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Pereira, Lopez – Mattsson, Lerager – Larsson, Elyounoussi, Robert – Cornelius

    Malmö FF: Olsen – Rösler, Jansson, Djuric – Stryger, Rosengren, Berg Johnsen, Busanello – Berg, Haksabanovic, Bolin

