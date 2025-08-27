Under onsdagskvällen ger sig Hammarby in i kvalet till Champions League 2025.

Detta då man tar emot ukrainska FC Metalist 1925 Kharkiv på 3Arena i Stockholm.

Matchen har avspark klockan 19.00 – och du följer den med fördel på FotbollDirekt.

Hammarbys damer inleder kvalet till Champions League-säsongen 2025/26 med en hemmamatch mot FC Metalist 1925 från Ukraina. Matchen spelas på 3Arena i Stockholm och startar klockan 19:00.

Vid en seger ställs ”Bajen” mot den engelska giganten Manchester United, som krossade PSV med 4–0 tidigare under onsdagen, i finalen. Skulle det bli en grönvit förlust väntar PSV.

Hammarby kommer senast från en 1–0-seger hemma mot Kristianstad i damallsvenskan, och leder serien (med en match mer spelad).