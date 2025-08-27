Prenumerera

Foto: Bildbyrån

LIVE: Hammarby IF – FC Metalist 1925 Kharkiv

Rasmus Hjortling
Under onsdagskvällen ger sig Hammarby in i kvalet till Champions League 2025.
Detta då man tar emot ukrainska FC Metalist 1925 Kharkiv på 3Arena i Stockholm.
Matchen har avspark klockan 19.00

Hammarbys damer inleder kvalet till Champions League-säsongen 2025/26 med en hemmamatch mot FC Metalist 1925 från Ukraina. Matchen spelas på 3Arena i Stockholm och startar klockan 19:00.

Vid en seger ställs ”Bajen” mot den engelska giganten Manchester United, som krossade PSV med 4–0 tidigare under onsdagen, i finalen. Skulle det bli en grönvit förlust väntar PSV.

Hammarby kommer senast från en 1–0-seger hemma mot Kristianstad i damallsvenskan, och leder serien (med en match mer spelad).

Hammarby IF
2 Halvlek
4
2
FC Metalist 1925 Kharkiv
Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:26 PM

68´ Nu kan Bajen andas lite grann, Blakstad nickar in 4–2 och det känns som att det var spiken i kistan för Metalist. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:25 PM

68´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:19 PM

62´ Hemmalaget har vänt matchen på bara några minuter, inhopparen Cathinka Tandberg sätter dit 3–2.

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:18 PM

62´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:17 PM

60´ Hammarby har utjämnat! Ellen Wangerheim placerar elegant in 2–2 efter ett mönsteranfall. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:17 PM

60´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:15 PM

58´ Metalist är nära att utöka sin ledning, men Loeck håller Hammarby kvar i matchen med en jätteräddning. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:12 PM

55´ Viktoriya Hiryn nickar in sitt andra mål för kvällen. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:12 PM

55´ Aj, aj, aj för Hammarby, Metalist chockar på nytt och tar ledningen på 3 arena. 

Rasmus Hjortling Olofsson
August 27, 2025 at 06:10 PM

53´ Metalist har kommit ut lite piggare än vad man gjorde i den första halvleken, även om det alltjämt är Hammarby som styr. 

Känns dock som att Hammarby kommer att behöva lägga i en växel till för att det här inte ska bli onödigt dramatiskt. 

