LIVE: Hammarby IF – FC Metalist 1925 Kharkiv
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under onsdagskvällen ger sig Hammarby in i kvalet till Champions League 2025.
Detta då man tar emot ukrainska FC Metalist 1925 Kharkiv på 3Arena i Stockholm.
Matchen har avspark klockan 19.00 – och du följer den med fördel på FotbollDirekt.
Hammarbys damer inleder kvalet till Champions League-säsongen 2025/26 med en hemmamatch mot FC Metalist 1925 från Ukraina. Matchen spelas på 3Arena i Stockholm och startar klockan 19:00.
Vid en seger ställs ”Bajen” mot den engelska giganten Manchester United, som krossade PSV med 4–0 tidigare under onsdagen, i finalen. Skulle det bli en grönvit förlust väntar PSV.
Hammarby kommer senast från en 1–0-seger hemma mot Kristianstad i damallsvenskan, och leder serien (med en match mer spelad).
68´ Nu kan Bajen andas lite grann, Blakstad nickar in 4–2 och det känns som att det var spiken i kistan för Metalist.
68´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL
62´ Hemmalaget har vänt matchen på bara några minuter, inhopparen Cathinka Tandberg sätter dit 3–2.
62´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL
60´ Hammarby har utjämnat! Ellen Wangerheim placerar elegant in 2–2 efter ett mönsteranfall.
60´ MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL
58´ Metalist är nära att utöka sin ledning, men Loeck håller Hammarby kvar i matchen med en jätteräddning.
55´ Viktoriya Hiryn nickar in sitt andra mål för kvällen.
55´ Aj, aj, aj för Hammarby, Metalist chockar på nytt och tar ledningen på 3 arena.
53´ Metalist har kommit ut lite piggare än vad man gjorde i den första halvleken, även om det alltjämt är Hammarby som styr.
Känns dock som att Hammarby kommer att behöva lägga i en växel till för att det här inte ska bli onödigt dramatiskt.
Den här artikeln handlar om: