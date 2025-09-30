Alisson Becker har haft skadebekymmer under sina år i Liverpool.

Nu verkar brassen ha åkt på en ny skada.

Även Hugo Ekitike tvingades bryta kvällens match mot Galatasaray.

Foto: Bildbyrån

Alisson Becker har varit en av världens bästa målvakter sedan Liverpool värvade honom från Roma sommaren 2018.

Ett problem för Liverpool och brassen är att han återkommande haft problem med skador. Nu kan olyckan ha varit framme igen.

Målvakten blev sittande efter att ha räddat ett friläge från Victor Osimhen i kvällens Champions League-möte med Galatasaray och efter att ha fått behandling en kort stund byttes han ut.

In istället kom Giorgi Mamardashvili.

Eländet stannade inte där för Liverpool

Det var dock inte den enda skadan Liverpool åkte på denna tisdagskväll.

Bara ungefär tio minuter efter att Alisson tvingats kliva av fick även Hugo Ekitike göra det. Han ersattes av Alexis Mac Allister