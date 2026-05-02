Lyon klara för CL-final – vände och vann mot Arsenal

En av årets två finalister i Women’s Champions League är klara.

Detta i form av franska Lyon – som besegrade Arsenal hemma under lördagen.

Foto: Bildbyrån

Förra veckan ställdes Arsenal mot Lyon i den första av två semifinaler.

På Emirates Stadium i London skulle ”The Gunners” vinna med 2-1 efter ett självmål och ett mål i rätt bur av Olivia Smith.

I dag, lördag, hade dubbelmötet vänt till Frankrike där Stina Blackstenius var den enda svensk som startade matchen.

Där skulle hemmalaget ta ledningen redan i den 21:a minuten, genom Wendie Renard som inte gjorde några misstag från straffpunkten innan Kadidiatou Diani utökade ledningen en kvart senare.

Trots att Smilla Holmberg kommit in och assisterat till Alessia Russos kvitteringsmål över två möten skulle Lyon ta sig till Champions League-final. Detta då Jule Brand avgjorde matchen med fyra ordinarie minuter kvar att spela.

I finalen ställs Lyon mot vinnaren i morgondagens match mellan Barcelona och Bayern München, där det första mötet slutade 1-1.