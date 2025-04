Målrik andra halvlek i Milano – fyra mål på 25 minuter

Under onsdagskvällen gjorde Inter och Bayern München upp om en plats i semifinalen av Champions League.

Efter en mållös andra halvlek skulle det smälla till i den andra – hela fyra gånger på 25 minuter.



Trots ett stort bollinnehav för Bayern München, som också ägde den första halvleken, var ställningen mållös efter de första 45 minuterna i semifinalen av Champions League. Således ledde Inter dubbelmötet med uddamålet i paus.



Med två minuter spelade i den andra halvleken sprang sig Marcus Thuram fri och hade läge att avsluta mot Urbig i München-målet. Istället dröjde han med avslutet och ramlade efter kollision med Olise – utan aktion från domaren.



Med 52 minuter på klockan fick Harry Kane bollen i straffområdet. En petning och skott invid den bortre stolpen senare var ställningen 2-2 över två möten.



Bara sex minuter senare skulle tyskarnas glädje vissna. Detta efter att Lautaro Martinez tryckt in sin egen retur från nära håll och gjort 3-2 totalt för Inter.



När klockan visade 62 minuter nickade Benjamin Pavard in Inters andra mål för kvällen – på tre (!) minuter. Drömminuterna var ett faktum och Inter ledde dubbelmötet med två mål.



Med 15 minuter kvar såg Eric Dier ut att nicka in bollen i boxen från den förlängda kortlinjen, men fick istället på en pangträff i mål. Det innebar vittring för tyskarna som bara hade ett mål upp till kvittering.



En riktigt målrik andra halvlek, med andra ord.