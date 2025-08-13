MFF-stjärnan vill inte svara på känsliga frågan om Rydström

Malmö FF föll med hela 5-0 mot rivalen FC Köpenhamn i går.

Efteråt fick Lasse Berg Johnsen frågan om han har förtroende för sin tränare Henrik Rydstöm.

– Jag vill inte kommentera det, säger han till Sportbladet.

Efter 0-0 i första mötet blev det utskåpning i returen på dansk mark.

FC Köpenhamn vann mot Malmö FF med hela 5-0 i Champions League-kvalet och därmed kan MFF maximalt nå ligaspelet i Europa League.

Flera spelare fick efter förnedringen mot FCK frågan om de har förtroende för tränare Henrik Rydström.

– Det gör ont att folk står och skriker att Henke ska avgå, att Henke är skit och Henke är hit och dit. Det är en sån sak som jag också tar personligt. Han är min tränare och vi backar honom fullt ut, säger kapten Pontus Jansson till Sportbladet och fortsätter:

– Så länge han är min tränare kommer jag backa honom till 110 procent. Det hoppas jag att alla gör och att vi står bakom honom. Det här handlar inte om tränaren. Vi är elva här ute som förlorar med 5–0, det är inte han som förlorar matchen.

Colin Rösler är inne på samma spår i intervju med Sportbladet.

– Jag tycker vi måste kolla oss själva i spegeln. Det är vi spelare som är ute på plan som måste visa mer och göra mer. Jag tycker inte man ska kolla på honom (Rydström).

Norska mittfältsstjärnan Lasse Berg Johnsen vill däremot inte svara på frågan.

– Jag föredrar att inte kommentera det, säger han till Sportbladet innan han är kritisk till hur MFF hanterade matchen på Parken i Köpemham.

– Jag hade hellre önskat att vi spelade vårt eget spel lite mer och förlorade på det sättet. Med att pressa högt. Formation kan man alltid diskutera men vi ska spela Malmö-fotboll. Jag tycker inte riktigt att vi får se Malmö-fotboll.