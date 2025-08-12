Thomas Gravesen tyckte att Malmö FF var ”skrämmande dåliga” mot FCK.

Inför returen bemöter MFF kritiken från den danska TV-experten.

– Det är typiskt danskt att göra sådana uttalanden, säger Pontus Jansson.

”Malmö FF var skrämmande dåliga.” Det menade den tidigare storspelaren och nuvarande danska TV-experten Thomas Gravesen efter krysset mellan MFF och FC Köpenhamn i Champions League-kvalmötets första match.

Inför returmötet i Köpenhamn bemöter Malmö FF:s storstjärna och lagkapten Pontus Jansson kritiken från Gravesen.

– Det är typiskt danskt att göra sådana uttalanden, och jag har hört att Gravesen har gjort liknande saker förut. Han har haft en fantastisk karriär, vilket man måste respektera. Jag skulle lätt kunna säga något liknande själv när jag slutar spela och blir expert och kommentator, säger han enligt Tipsbladet och fortsätter:

– Det hör till den generationen att säga något sådant. På sätt och vis håller jag med; matchen var inte den bästa, och FCK var kanske inte heller så bra. Underhållningsvärdet var ganska lågt, så det kan mycket väl ha varit frustration från hans sida.

Kängan: ”Påminde om hans karriär”

Även tränare Henrik Rydström kommenterar Gravesens utspel.

– Jag trodde att han skulle gilla hur vi spelade, för det var så han spelade själv. Man kan säkert hitta citat från mig när jag var på TV4 och i andra studior; man kan kritisera nästan vad som helst. Jag kunde ha sagt samma sak ur ett underhållningsperspektiv.

– Man skulle kunna förvänta sig att vi skulle vara mer offensiva och anfallsbenägna, men trots allt är det 180 minuter och man måste vara smart också. Jag trodde verkligen att han skulle uppskatta hur vi spelade. Det påminde mig om hans karriär, fortsätter Rydström.

Matchen mellan FC Köpenhamn och Malmö FF startar klockan 19:00 under tisdagskvällen. Det första mötet slutade 0–0.