Milstolpen: 50 CL-mål för Salah i krossen – klara för kvartsfinal

Mohamed Salah slog till i åttondelsfinalen.

Liverpool vann med 4–0 mot Galatasaray och är klara för kvartsfinal.

Foto: Bildbyrån

Liverpool föll tungt med 0-1 mot Galatasaray i den första åttondelen förra veckan. Liverpool kunde snabbt ta ledningen. Genom en hörnvariant prickade Dominik Szoboszlai in 1-0 till från nära håll och kvitterade dubbelmötet. Sedan kunde Hugo Ekitike utöka Liverpools ledning till 2–0 och bara två minuter senare kunde Ryan Gravenberch utöka ännu en gång.

Matchens sista mål stod Mohamed Salah för. Målet blev hans 50:e i Champions Leauge.

Matchen slutade 4-0 och det innebär att Liverpool är klart för kvartsfinal i Champions League. Det är sedan tidigare lottat att man kommer att ställas mot Paris Saint-Germain i den.

Startelvor:

Liverpool: Alisson – Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike.

Galatasaray: Cakir – Boey, Singo, Bardakci, Jakobs – Torreira, Lemina – Sallai, Gabriel Sara, Yilmaz – Osimhen.