Mourinho stöttar Dahl efter blundern: ”Fantastisk”
Samuel Dahl hade ingen rolig gårdag.
Först ratad av Graham Potter i landslaget, därefter syndabock i Benficas förlustmatch mot Bayer Leverkusen.
– Men han gjorde en fantastisk match, säger José Mourinho.
Precis som under Jon Dahl Tomassons sista landslagssamling i oktober ratades Samuel Dahl i går av nya förbundskaptenen Graham Potter när truppen till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien togs ut.
Tung smäll för Dahl förstås – och värre skulle det bli för vänsterbacken under gårdagskvällen.
Benfica förlorade med 1-0 mot Bayer Leverkusen på hemmaplan och Dahl blev syndabock då han nickade bollen rakt i gapet på Patrik Schick som nickade in segermålet.
Efteråt stöttas Dahl av sin tränare José Mourinho.
– Mitt hjärta smärtar eftersom en kille som gjorde en fantastisk match gör misstaget som leder till målet, säger Mourinho enligt portgugisiska tidningen Record.
