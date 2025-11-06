Mourinho stöttar Dahl efter blundern: ”Fantastisk”

Samuel Dahl hade ingen rolig gårdag.

Först ratad av Graham Potter i landslaget, därefter syndabock i Benficas förlustmatch mot Bayer Leverkusen.

– Men han gjorde en fantastisk match, säger José Mourinho.

Precis som under Jon Dahl Tomassons sista landslagssamling i oktober ratades Samuel Dahl i går av nya förbundskaptenen Graham Potter när truppen till VM-kvalmatcherna mot Schweiz och Slovenien togs ut.

Tung smäll för Dahl förstås – och värre skulle det bli för vänsterbacken under gårdagskvällen.

Benfica förlorade med 1-0 mot Bayer Leverkusen på hemmaplan och Dahl blev syndabock då han nickade bollen rakt i gapet på Patrik Schick som nickade in segermålet.

Efteråt stöttas Dahl av sin tränare José Mourinho.

– Mitt hjärta smärtar eftersom en kille som gjorde en fantastisk match gör misstaget som leder till målet, säger Mourinho enligt portgugisiska tidningen Record.