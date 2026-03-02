Nya siffrorna – Gyökeres blir först på 20 år

Arsenal har aldrig vunnit Champions League.

Men det kan det snart bli ändring på.

Enligt superdatorn BETSiE har Arsenal störst chans att ta hem titeln.

Foto: Alamy

Arsenal lottades att möta Bayer Leverkusen i Champions Leagues åttondelsfinal. Mycket talar för att klubben går betydligt längre än så.

Enligt simuleringsdatorn BETSiE har Arsenal 28,3 procents chans att vinna finalen i Budapest den 30 maj, mest av samtliga kvarvarande lag.

Tvåa på listan är de regerande mästarna Paris Saint-Germain, som enligt datorn har 18,1 procents chans att försvara sin titel. Det ser däremot mörkt ut för Galatasaray och Bodø/Glimt. Datorn ger båda klubbarna 0,0 procents chans att lägga vantarna på CL-bucklan.

Siffrorna är även glada nyheter för Arsenals svenska anfallsstjärna Viktor Gyökeres. Om Londonklubben tar hem bucklan blir han den första svensken på 20 år att vinna en Champions League-titel.

Senaste gången en CL-vinnande lag hade blågul representation var 2006, då Henrik Larssons Barcelona tog hem titeln. I finalen slog man just Arsenal, som där och då hade Fredrik Ljungberg i laget.

Sedan 2006 har ingen svensk överhuvudtaget tagit sig till final. Genom historien har endast sju svenskar vunnit antingen Champions League eller dess föregångare Europacupen.

BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Champions League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.