Barcelona vann klart borta mot Champions League-debutanten Sabah.

Anthony Gordon gjorde två mål.

Därmed tog Barça sin femte raka seger.

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Sabah stod emot bra och skapade flera chanser i en öppen start, men det var Barcelona som tog ledningen. Karim Adeyemi gjorde förarbetet, Sabahs målvakt Stas Pokatilov släppte en retur som Anthony Gordon styrde in 1–0.

Efter paus gjorde Gordon sitt andra mål på nästan samma sätt, på en målvaktsretur från ett skott av Gabriel Jesus. Fyra minuter senare spelade sig Barcelona igenom, och Adeyemi gjorde 3–0 efter ett inspel från Alejandro Balde som gjorde sin första start för säsongen. Jesus satte 4–0 efter en hörna, innan Sabah reducerade på en omställning.