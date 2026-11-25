Damlandslagets förbundskapten Tony Gustavsson vill inte prata om krisen i Kif Örebro.

Fokus ligger bara på VM-kvalet mot Skottland.

– Vi kommer att isolera oss från alla externa frågor, säger han.

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Sverige samlas i Valencia inför det avgörande VM-kvalet mot Skottland. Samtidigt pågår en kris i damallsvenskan, där Kif Örebro nu har försatts i konkurs. Men det vill förbundskaptenen Tony Gustavsson inte prata om.

– Med respekt för att det är en väldigt viktig fråga har vi sagt att vi just nu, inte minst med tanke på att vi har spelare i truppen som på ett eller annat sätt är drabbade, måste isolera oss i den här landslagsbubblan, säger han enligt Sportbladet, och fortsätter:

– Det kan kanske låta tråkigt att jag svarar så. Men just för att vi ska respektera vikten av matchen vi går in i har vi inte tid att lägga energi på annat än det som hjälper oss att vinna det här kvalet.

Spelarna har inget förbud mot att prata om annat, och både Matilda Vinberg och Amanda Nildén har kommenterat situationen i Kif Örebro. För Gustavsson handlar det mer om att hålla fokus.

– Det är av allra största vikt att vi tar oss till VM, apropå ekonomin. Vi kommer att isolera oss från alla externa frågor under de här tolv dagarna.

Sverige möter Skottland borta på tisdag, och returen spelas på lördag.