Örebro SK vill ha Kim Bergstrand som ny tränare, enligt uppgifter.

Kontakten mellan parterna ska redan vara etablerad.

Men även en norsk klubb ska vara intresserad.

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Örebro SK söker ny huvudtränare inför 2027, sedan Rikard Norling fick sparken för ungefär en månad sedan. Nu har klubben enligt Expressen hittat sitt huvudspår, nämligen Kim Bergstrand.

Tidigare i veckan meddelade IFK Värnamo att Bergstrand lämnar klubben efter bara en säsong. Efter sommaren var Värnamo ett av superettans bästa lag, och säsongen slutade på en tiondeplats.

Nu ska Bergstrand och ÖSK redan ha kontakt. Inget är dock klart. Enligt Expressen vill även en klubb i Norge ha den tidigare Djurgårdstränaren, och ett beslut väntas inom kort.

Först ska Örebro säkra platsen i superettan. På lördag väntar returen i kvalet mot Enköping SK, efter att ÖSK vunnit den första matchen med 4–2.