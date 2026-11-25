Newcastle planerar en ny arena för upp till 72 000 åskådare, enligt uppgifter.

Den kan byggas ett stenkast från St. James’ Park.

Den historiska arenan skulle då rivas.

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Redan tidigare i år rapporterade Telegraph att Newcastle funderade på att lämna St. James’ Park, som har varit klubbens hem sedan 1892. Nu har planerna enligt tidningen tagit ett steg framåt.

Den nya arenan kan byggas vid Leazes Park, granne med den nuvarande, och få plats för mellan 65 000 och 72 000 åskådare. St. James’ Park skulle då rivas och ersättas av grönområden, kontor och bostäder.

– Vi behöver en större arena för de intäkter som en ny arena skulle kunna generera. Vad vi än gör är det här ett beslut för generationer, och det kommer att definiera nästa era i klubben. Det kommer att bli dyrt, sa vd:n David Hopkinson i måndags, enligt Telegraph.

Prislappen väntas landa på runt 1,3 miljarder pund, motsvarande cirka 17 miljarder kronor. Enligt The Athletic vill ägaren, saudiska statsfonden PIF, inte stå för hela kostnaden ensam. I stället kan 25 procent av klubben säljas genom en nyemission, och resten finansieras med lån.

En utbyggnad av St. James’ Park är fortfarande ett alternativ, men huvudspåret ser ut att vara en ny arena. Bygget skulle i så fall troligen starta 2029, efter att St. James’ Park varit värd för matcher under EM 2028, och ta minst fyra år.