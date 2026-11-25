Barcelona har en trogen tittare i Comotränaren Cesc Fàbregas.

Han följer varje match, även när han borde förbereda sitt eget lag.

– Jag tillhör Barcelona, säger han.

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Cesc Fàbregas har gjort succé som tränare i Como och nämns allt oftare som en framtida tränare i Barcelona. Efter 1–0-segern mot AEK Aten i Champions League fick han frågan om en eventuell återkomst, men ville inte spekulera.

– Jag tillhör Barcelona. Jag växte upp i den här klubben och känner alla där, men jag har aldrig gillat att tänka för långt in i framtiden, för de gånger jag har gjort det har det inte gått bra, säger Fàbregas enligt spanska Sport.

Däremot håller han stenkoll på sin gamla klubb, och det märks.

– Jag missar inte en enda Barcelonamatch. Häromdagen förberedde vi matchplanen inför matchen mot AEK Aten, och Barcelonamatchen gick på min mobil. Min assisterande fick be mig att koncentrera mig, eftersom matchen vi förberedde var viktig.

Han hyllar också nivån i laget och menar att Barcelona, tillsammans med Paris Saint-Germain och Bayern München, spelar fotboll på en exceptionell nivå just nu.