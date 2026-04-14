Otäcka bilder – Hugo Ekitiké utburen på bår

Under tisdagen hade det blivit dags för returmöte på Anfield mellan Liverpool och Paris Saint-Germain i kvartsfinalen av Champions League.

När matchen mellan de två storklubbarna var omkring 30 minuter gammal åkte hemmalaget på en mycket tuff smäll. Detta då anfallaren Hugo Ekitiké, som i dag startade tillsammans med Alexander Isak, helt sonika föll ihop mitt på planen.

Fransmannen försökte därefter, vid flertalet tillfällen, att resa på sig men misslyckades. En stund senare blev han utburen på bår och ersatt av Mohamed Salah.

– Han pekade på sin hälsena, vilket är ett riktigt stort problem. Han reste sig upp och föll bara ihop på marken, sade den förre Liverpool-backen Stephen Warnock i BBC:s sändning.

”Det här ser inte bra ut för Ekitike. Av reprisen att döma verkar det som att han vred till fotleden eller kan ha känt något i sin hälsena”, skriver The Sun i sin liverapportering.

Matchen mellan Liverpool och PSG pågår.