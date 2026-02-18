Prestianni riskerar 10 matchers avstängning

Uefa har inlett en disciplinär granskning efter incidenten där Gianluca Prestianni anklagas för rasistiska yttranden mot Vinícius Júnior.

Nu riskerar han tio matchers avstängning.

Foto: Bildbyrån

Gårdagens Champions League-match mellan Benfica och Real Madrid i Lissabon slutade med seger för Real. Efter matchen låg dock fokuset på ordväxlingen mellan Vinicius Júnior och Gianluca Prestianni.

Real Madrids anfallare Vinícius Júnior blev matchens enda målskytt men i samband med att han satte 1–0 uppstod dramatik då målskytten påpekade för domaren Francois Letexier att Benficas argentinska mittfältare Gianluca Prestianni utryckt rasistiska glåpord mot brasilianaren.

Spelet stoppades i tio muniter, något som är i inje med Uefa:s officiella protokoll för när rasism utrycks på planen eller på läktarna.



Nu meddelar Uefa att en etik- och disciplinsinspektör har tillsatts för att utreda händelsen under playoffmötet den 17 februari 2026. Om utredningen fastslår att diskriminerande beteende förekommit kan Prestianni stängas av i upp till tio matcher.



Spelaren har i sociala medier förnekat anklagelserna, något som även rapporterats av BBC.