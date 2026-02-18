Prestianni riskerar 10 matchers avstängning
Uefa har inlett en disciplinär granskning efter incidenten där Gianluca Prestianni anklagas för rasistiska yttranden mot Vinícius Júnior.
Nu riskerar han tio matchers avstängning.
Gårdagens Champions League-match mellan Benfica och Real Madrid i Lissabon slutade med seger för Real. Efter matchen låg dock fokuset på ordväxlingen mellan Vinicius Júnior och Gianluca Prestianni.
Real Madrids anfallare Vinícius Júnior blev matchens enda målskytt men i samband med att han satte 1–0 uppstod dramatik då målskytten påpekade för domaren Francois Letexier att Benficas argentinska mittfältare Gianluca Prestianni utryckt rasistiska glåpord mot brasilianaren.
Spelet stoppades i tio muniter, något som är i inje med Uefa:s officiella protokoll för när rasism utrycks på planen eller på läktarna.
Nu meddelar Uefa att en etik- och disciplinsinspektör har tillsatts för att utreda händelsen under playoffmötet den 17 februari 2026. Om utredningen fastslår att diskriminerande beteende förekommit kan Prestianni stängas av i upp till tio matcher.
Spelaren har i sociala medier förnekat anklagelserna, något som även rapporterats av BBC.
