TV: PSG krossade Bayer Leverkusen i kaosmatch

Robert Andrich drog på sig ett direkt rött kort – och Illja Zabarnyj ett likadant.

Sedan gjorde Paris Saint-Germain sju mål och Bayer Leverkusen två.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Bayer Leverkusen och Paris Saint-Germain blev en händelserik sådan. När den var sju minuter gammal nickade Willian Pacho in 1-0 från nära håll för bortalaget.

Därefter skulle Leverkusen-kaptenen Robert Andrich dela ut en armbåge i ansiktet på Désiré Doué – och visades ut med omedelbar verkan.

Däremot skulle inte hemmalaget klappa ihop för det. Detta då PSG:s Illja Zabarnyj stod för en målchansutvisning och Aleix Garcia göra mål på den efterföljande straffsparken.

Det var dock inte slut på mål i Tyskland denna kväll.

Innan den första halvleken var över skulle Désiré Doué göra två mål och Khvicha Kvaratskhelia ett, vilket innebar att bortalaget ledde med 4-1 i paus.

I den andra halvleken fortsatte målen att flöda. Nuno Mendes gjorde ett, Dembélé ett annat och Vitinha ett sista för PSG. Däremellan hade Leverkusens Garcia göra sitt andra mål för kvällen.

Det innebar att PSG vann matchen med 7-2 och står på nio poäng efter tre matcher.