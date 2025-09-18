Rashford sänkte Newcastle – Elanga utbytt

Marcus Rashford var tillbaka i England.

Då slog Barcelona-förvärvet till med dubbla mål mot Newcastle.

”Barça” vann CL-premiären med 2–1.

Foto: Alamy

Det var under torsdagskvällen som Barcelonas sommarförvärv Marcus Rashford var tillbaka på engelsk mark för första gången sedan övergången från Manchester United. ”Barça” ställdes mot Newcastle i premiären av Champions League, och då bjöd den engelska 27-åringen på stor show.

Rashford svarade för dubbla kassar i den andra halvleken och sänkte Newcastle när Barcelona vann med 2–1 efter att Anthony Gordon reducerat i slutminuterna.

Svenske Roony Bardghji, som startade för Barcelona i helgen, inledde matchen på bänken och där fick han sitta kvar i samtliga 90 minuter plus tilläggstid.

I Newcastle startade Anthony Elanga och stod för en riktigt fin insats när han var nära att ge ”The Magpies” ledningen vid flera tillfällen under den första halvleken. Elanga byttes ut med knappt 30 minuter kvar att spela.

Startelvor:

Newcastle:

Pope – Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes.

Barcelona:

Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – de Jong, Pedri – Raphinha, Fermin Lopez, Rashford – Lewandowski.