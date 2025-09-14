Bardghji utbytt – när Barça krossade Valencia
Barcelona slog Valencia med 6–0.
Roony Bardghji fick spela en halvlek.
När Barcelonas startelvor presenterades inför matchen mot Valencia stod det klart att Roony Bardghji gör debut i La Liga. Svensken tog Raphinhas plats som petats efter att ha kommit sent till den matchförberedande träningen.
Det blev dock endast en halvlek för svensken som ersattes av just Raphinha i paus.
Matchen blev ett målkalas för Barcelona som slog Valencia med hela 6–0 efter dubbla mål av Fermin Lopez och Raphinha. I den 68:e minuten byttes Robert Lewandowski in och slog till med två mål.
Startelvor:
Barcelona: Garcia – Koundé, Cubarsí, García, Martín – Casado, Pedri – Bardghji, Fermín López, Rashford – Torres
Valencia: Agirrezabala – Folquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayá – Santamaría, Guerra, López – Danjuma, Duro
