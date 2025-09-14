Bardghji utbytt – när Barça krossade Valencia

Barcelona slog Valencia med 6–0.

Roony Bardghji fick spela en halvlek.

Foto: Alamy

När Barcelonas startelvor presenterades inför matchen mot Valencia stod det klart att Roony Bardghji gör debut i La Liga. Svensken tog Raphinhas plats som petats efter att ha kommit sent till den matchförberedande träningen.

Det blev dock endast en halvlek för svensken som ersattes av just Raphinha i paus.

Matchen blev ett målkalas för Barcelona som slog Valencia med hela 6–0 efter dubbla mål av Fermin Lopez och Raphinha. I den 68:e minuten byttes Robert Lewandowski in och slog till med två mål.

Startelvor:

Barcelona: Garcia – Koundé, Cubarsí, García, Martín – Casado, Pedri – Bardghji, Fermín López, Rashford – Torres

Valencia: Agirrezabala – Folquier, Tárrega, Diakhaby, Copete, Gayá – Santamaría, Guerra, López – Danjuma, Duro