TV: Real Madrid med kross – Mbappé tvåmålsskytt

Real Madrid körde över AS Monaco i Champions League denna tisdag.

Mesta mästarna i turneringen vann med hela 6–1.

Kylian Mbappé stod för två av storklubbens mål.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid stod för en ordentlig överkörning mot AS Monaco denna tisdagskväll.

Kylian Mbappé satte dit två mål i den första halvleken och storklubben gick till halvtidsvila med en tvåmålsledning.

Tidigt i den andra halvleken utökade man två gånger om, först genom Franco Mastantuono och sedan genom ett självmål.

Bara några minuter senare var det dags för storklubben att slå till igen, detta då Vinicius Junior satte dit 5–0.

Monaco satte dit ett tröstmål med lite mer än kvarten kvar genom Jordan Teze, men närmare än så kom inte gästerna på Santiago Bernabeu.

Läget skulle till och med bli värre. Med tio minuter kvar fastställde nämligen Jude Bellingham slutresultatet till 6–1.