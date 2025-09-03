Roony Bardghji uttagen i Barcelonas CL-trupp

Roony Bardghji kan få chansen Champions League i höst.

Han har nämligen tagits ut i FC Barcelonas trupp inför ligafasen.

Någon registrering i A-laget i La Liga har det ännu inte blivit för Roony Bardghji i FC Barcelona.

Men spel i Champions League denna höst kan det bli för den svenske jättetalangen.

FC Barcelona har denna onsdagskväll meddelat sin Champions League-trupp inför ligafasen och i den finns Roony Bardghji med.

I ligafasen av Champions League ställs den spanska storklubben mot Paris Saint Germain, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Newcastle, FC Köpenhamn, Olympiakos och Slavia Prag.