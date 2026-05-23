Efter fjolårsförlusten: ”Inte underskatta dem för fem öre”

Hammarby är obesegrade i damallsvenskan och för en vecka sedan vann de svenska cupen.

Nu ställs ”Bajen” mot Kristianstad på bortaplan, en match man förlorade i fjol.

– Efter att vi vann semifinalen här nu i mars så har vi liksom ändå fått bort det spöket lite, vilket jag tror är viktigt för oss, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån



För en vecka sedan vann Hammarby svenska cupen-finalen mot BK Häcken och kunde försvara sin titel från i fjol. För drygt ett år sedan, bara dagar efter cuptitel så mötte man Kristianstads DFF på bortaplan. En match som hemmalaget vann efter total dominas.

Under semifinalen av svenska cupen tidigare i år kunde Hammarby dock bryta den tuffa traditionen mot Skånelaget. Efter Elin Sørums två mål gick man vidare till final.

Nu vill Hammarby ta revansch i damallsvenskan.

– Nu känns det som att vi har bra bilder därifrån. Vi har haft några tuffa matcher mot dem tidigare år och inte lyckats vinna. Men efter att vi vann semifinalen här nu i mars så har vi ändå fått bort det spöket lite, vilket jag tror är viktigt för oss, säger Stina Lennartsson till FotbollDirekt.

Vad betyder det för er att ha en så bra vecka i ryggen med cupguld och seger mot Malmö FF?

– Jättemycket såklart. Det ger väldigt mycket till laget att vinna stora och viktiga matcher. Det får oss att vilja fortsätta på det spåret och det är så mycket lättare att gå in i täta matcher när man har en bra känsla och ett vinnande lag.

”Kristianstad på bortaplan är en otroligt svår uppgift för alla lag i den här serien”

Hammarby är än så länge obesegrade i damallsvenskan och Stina Lennartsson vill gärna fortsätta på det spåret för att kunna lyfta sin första SM-guld buckla med Hammarby.

– Ja men jätteviktigt. Varenda match i damallsvenskan är superviktig för oss för att kunna stå där med bucklan i höst. Vinner man inte mot de andra lagen och slår kanske de bättre lagen på förhand så spelar det ingen roll. Utan varenda match i den här ligan är otroligt viktig och det gäller att precis att göra på samma sätt och ladda om till varje match precis lika som att det vore Malmö hemma som Kristianstad borta.

Kristianstad har vart bättre i år vad många trodde på förhand men har samtidigt varit upp och ner i formen så det är ett oberäkneligt skånelag som ska spela.

– Precis som du säger, det har varit lite svårt att veta var man har dem men man vet att Kristianstad på bortaplan är en otroligt svår uppgift för alla lag i den här serien. Det gäller att inte underskatta dem för fem öre, utan på deras arena är de alltid bra.