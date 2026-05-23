Officiellt: Landslagsmålvakten återvänder till BK Häcken

Jennifer Falk lämnar Liverpool i samband med att låneavtalet går ut.

Hon återvänder hem till BK Häcken.

– Vi har en otrolig höst att se fram emot, säger Falk via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken och damlandslagets målvakt Jennifer Falk har under vårsäsongen varit utlånad till Liverpool. Hon hade möjlighet att stanna i klubben men hon väljer nu att vända hem.

– Jag väljer att återvända till en klubb där jag trivs enormt bra och där jag ser stora möjligheter att både få spela på toppnivå och utvecklas vidare, säger hon. Vi har en otrolig höst att se fram emot, inte minst med kommande Champions Leaguespel, och det ska bli väldigt kul att komma tillbaka. Det blir som att komma hem, säger falk via klubbens uttalande.

Hon fortsätter:

– Man får ju ta del av andra sätt att se på fotboll, som man alltid får när man är i en ny kontext. De arbetar väldigt taktiskt och där känner jag att jag fått med mig mycket. Men jag har också varit i en väldigt bra målvaktsgrupp, med tränare och kollegor som gjort att jag utvecklats.

Falk står noterad för 160 matcher i BK Häcken.