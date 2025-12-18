Så spelas Champions League-slutspelet

Women’s Champions League går in i slutfasen.

Under torsdagen lottades slutspelet.

I dag, torsdag, står det klart hur slutspelet av Women´s Champions League kommer att spelas. Tolv lag är kvar i turneringen och tävlar om en plats i finalen i Oslo, Norge.

Sedan tidigare är Barcelona, Lyon, Chelsea och Bayern München klart för kvartsfinal. Nu har åttondelsfinalerna lottats som görs upp av lagen: Arsenal, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Wolfsburg, Paris FC, Atlético Madrid och OH Leuven och även vilka kvartsfinalister de ställs emot om de tar sig vidare.

De första åttondelsfinalerna spelas 11-12 februari och returerna spelas en vecka senare. Finalen spelas på Ullevål i Oslo den 23 maj.

Åttondelsfinaler:

Atlético Madrid – Manchester United

Paris FC – Real Madrid

OH Leuven – Arsenal

Wolfsburg – Juventus

Kvartsfinaler:

Bayern München – Atlético Madrid/ Manchester United

Chelsea – Arsenal/ OH Leuven

Barcelona – Paris FC/ Real Madrid

Lyon – Wolfsburg/ Juventus