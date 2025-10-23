Salahs drag – efter nya petningen

’Mohamed Salah petades på nytt i Champions League.

Egyptiern har nu valt att agera efter bänkningen mot Eintracht Frankfurt.

Detta genom att ta bort bilder och anknytning till Liverpool på sitt X-konto.

Foto: Bildbyrån

Liverpool körde över Eintracht Frankfurt i Champions League i går kväll.

Den engelska storklubben vann med 5–1, men snacket efteråt har mestadels handlat om Arne Slots startelva.

Precis som mot Galatasaray så valde nederländarna att bänka Mohamed Salah och egyptiern kom inte in förens i den 74:e minuten.

Salah ser inte heller ut att ha tagit bänkningen speciellt bra, för enligt Liverpool Echo så har han nämligen tagit bort ”Spelare för Liverpool FC” från sin bio på X.

Han ska även ha bytt profilbild från en Liverpool-bild till en med sina två döttrar på stranden.