Samuel Dahl målskytt när Benfica vann mot Ajax
Benfica gästade Ajax i Champions Leauge.
Samuel Dahl gjorde mål när Benfica vann.
Benfica gästade Ajax. Då slog Samuel Dahl till i den femte minuten. Vänsterbacken gjorde mål på hörna och såg till att Benfica kunde ta ledningen i Amsterdam. Målet var hans första i Champions League.
I slutet av matchen gjorde Leandro Barreiro 2–0 till gästerna och såg till att Benfica fick med sig tre viktiga poäng.
