Benfica gästade Ajax i Champions Leauge.

Samuel Dahl gjorde mål när Benfica vann.

Foto: Bildbyrån

Benfica gästade Ajax. Då slog Samuel Dahl till i den femte minuten. Vänsterbacken gjorde mål på hörna och såg till att Benfica kunde ta ledningen i Amsterdam. Målet var hans första i Champions League.

I slutet av matchen gjorde Leandro Barreiro 2–0 till gästerna och såg till att Benfica fick med sig tre viktiga poäng.