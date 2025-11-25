Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Samuel Dahl målskytt när Benfica vann mot Ajax

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Benfica gästade Ajax i Champions Leauge.
Samuel Dahl gjorde mål när Benfica vann.

Foto: Bildbyrån

Benfica gästade Ajax. Då slog Samuel Dahl till i den femte minuten. Vänsterbacken gjorde mål på hörna och såg till att Benfica kunde ta ledningen i Amsterdam. Målet var hans första i Champions League.

I slutet av matchen gjorde Leandro Barreiro 2–0 till gästerna och såg till att Benfica fick med sig tre viktiga poäng.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt