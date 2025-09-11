Schröder om klassmålet: ”Visste inte var jag skulle ta vägen”

BK Häcken såg ut att lämna Bravida arena med förlust mot Atlético Madrid.

Då klev 18-årige Felicia Schröder fram och slog till med ett sent klassmål.

– Jag såg att hon var långt ute så jag gick på chans och försökte att sätta dit den, säger hon till Sportbladet efter matchen.

Foto: Bildbyrån

0-1 i den första halvleken såg ut att stå sig för Atlético Madrid borta mot BK Häcken i den tredje kvalomgången till Champions League.

Då klev 18-årige Felicia Schröder, i den 86:e minuten, fram och lyfte in 1-1 bakom Atléti-keepern – i vad som var ett riktigt klassmål.

Om målet i sin helhet säger Schröder:

Efter själva skottögonblicket såg det ut som att 18-åringen slängde upp armarna i luften innan bollen hade gått hela vägen in i mål. Det stämmer, menar hon själv.

– Ja, jag såg det lite innan. Det var jätteskönt och man såg på mig att jag inte visste var jag skulle ta vägen riktigt. Det var ett viktigt mål, säger hon och sätter ord på känslorna efter match:

– Jag tycker att vi gör en helt okej match. Vi har lite för mycket respekt för dem i den första halvleken men vi gör en bättre andra halvlek. Det var en viktigt brytning av “Pau” (Paulina Nyström) där som gör att vi kan göra mål, avslutar hon.

Returen mellan Atlético Madrid och BK Häcken spelas nästa vecka, den 18:e september.