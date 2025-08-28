Seedningsgrupperna fastställda – så kan CL lottas

De så kallade seedningsgrupperna inför Champions League-lottningen har släppts.

Således vet vi nu vilka lag som kan få möta vilka i den stundande ligafasen.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen avslutades kvalspelet till Champions League, där bland annat FC Köpenhamn tog sig vidare som en av 36 klubbar.

Nu väntar alltså snart spel i ligafasen under hösten, men först skan matcherna lottas.

Det gör de under torsdagen, klockan 18.00, där varje lag kommer att lottas mot åtta motståndare – varav två från varje seedningspott.

Just seedningsgrupperna, och vilka lag som har hamnat i vilken grupp, har inte stått klart fram till idag.

I den första seedningsgruppen finns bland annat fjolårsmästaren Paris Saint-Germain, medan klubbar som Arsenal, Juventus och Atlético Madrid finns i den andra gruppen. I den tredje finns Europa League-mästaren Tottenham och Serie A-vinnarna Napoli – medan klubbar som FC Köpenhamn och Newcastle är i den fjärde och sista gruppen.

Hela seedningslistan ser du här:

Pott 1:

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Manchester City

Bayern München

Liverpool

Inter

Chelsea

Borussia Dortmund

Barcelona

Pott 2:



Arsenal

Bayer Leverkusen

Atlético Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brügge

Pott 3:

Tottenham

PSV Eindhoven

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiakos

Slavia Prag

Bodø/Glimt

Marseille

Pott 4



FC Köpenhamn

Monaco

Galatasaray

Union Saint-Gilloise

Qarabag

Athletic Club

Newcastle

Pafos

Kairat