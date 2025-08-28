Seedningsgrupperna fastställda – så kan CL lottas
De så kallade seedningsgrupperna inför Champions League-lottningen har släppts.
Således vet vi nu vilka lag som kan få möta vilka i den stundande ligafasen.
Under onsdagen avslutades kvalspelet till Champions League, där bland annat FC Köpenhamn tog sig vidare som en av 36 klubbar.
Nu väntar alltså snart spel i ligafasen under hösten, men först skan matcherna lottas.
Det gör de under torsdagen, klockan 18.00, där varje lag kommer att lottas mot åtta motståndare – varav två från varje seedningspott.
Just seedningsgrupperna, och vilka lag som har hamnat i vilken grupp, har inte stått klart fram till idag.
I den första seedningsgruppen finns bland annat fjolårsmästaren Paris Saint-Germain, medan klubbar som Arsenal, Juventus och Atlético Madrid finns i den andra gruppen. I den tredje finns Europa League-mästaren Tottenham och Serie A-vinnarna Napoli – medan klubbar som FC Köpenhamn och Newcastle är i den fjärde och sista gruppen.
Hela seedningslistan ser du här:
Pott 1:
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Manchester City
Bayern München
Liverpool
Inter
Chelsea
Borussia Dortmund
Barcelona
Pott 2:
Arsenal
Bayer Leverkusen
Atlético Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Club Brügge
Pott 3:
Tottenham
PSV Eindhoven
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiakos
Slavia Prag
Bodø/Glimt
Marseille
Pott 4
FC Köpenhamn
Monaco
Galatasaray
Union Saint-Gilloise
Qarabag
Athletic Club
Newcastle
Pafos
Kairat
