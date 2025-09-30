TV: Självmål räddade Spurs – Bodö/Glimt nära jätteskräll

Bodö/Glimt var mycket nära att stå för en jätteskräll i Champions League.

Norrmännen såg länge ut att besegra Tottenham Hotspur denna tisdagskväll.

Men med bara minuter kvar räddades Londonklubben av ett självmål.

Foto: Bildbyrån

Bodö/Glimt inledde sitt Champions League-äventyr med att säkra en poäng sent borta mot Slavia Prag.

Denna tisdagskväll såg man sedan ut att inkassera sin första seger.

Hemmalaget fick en guldchans att ta ledningen redan i den första halvleken då man tilldelades en straff, men den straffsparken drog Kasper Högh högt över.

Bodö vek dock inte ned sig för det och i den andra halvleken slog Jens Hauge till med två mål, det första i den 53:e minuten och det andra i den 66:e.

Rodrigo Bentancur hade bollen i mål för Tottenham emellan Hagues fullträffar, men uruguayanens mål dömdes bort efter en VAR-granskning.

Kort efter Bodös 2–1-mål reducerade Spurs genom Micky van den Ven och med bara minuten kvar av ordinarie tid kvitterade bortalaget, detta då Jostein Gundersen olyckligt satte bollen i eget mål.

2–2 bled sedan slutresultatet, i en match där svenske Lucas Bergvall fick en timme på plan.